Врачи предупредили о тяжелых последствиях гриппа, который сейчас циркулирует в России

Роспотребнадзор: доминирующий в РФ штамм гриппа вызывает тяжелое течение болезни
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В России наблюдается рост острых респираторных инфекций
В России наблюдается рост острых респираторных инфекций Фото:

В России наблюдается высокая активность вируса A(H1N1), который часто приводит к тяжелым формам заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009», — передает РИА Новости доклад Роспотребнадзора. Отмечается, что сейчас в целом происходит рост количества заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

По словам ведомства, данный штамм вируса может привести к развитию тяжелых осложнений в течение суток. Пневмония является наиболее распространенным случаем с показателем 65%.

В Роспотребнадзоре также указали на необходимость особого внимания к здоровью в зимний период. Пресс-служба уточнила, что наиболее эффективной мерой предотвращения гриппа является вакцинация. Она помогает уменьшить тяжесть болезни, предотвратить возможные осложнения и избежать нежелательных последствий.

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В России наблюдается высокая активность вируса A(H1N1), который часто приводит к тяжелым формам заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009», — передает РИА Новости доклад Роспотребнадзора. Отмечается, что сейчас в целом происходит рост количества заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам ведомства, данный штамм вируса может привести к развитию тяжелых осложнений в течение суток. Пневмония является наиболее распространенным случаем с показателем 65%. В Роспотребнадзоре также указали на необходимость особого внимания к здоровью в зимний период. Пресс-служба уточнила, что наиболее эффективной мерой предотвращения гриппа является вакцинация. Она помогает уменьшить тяжесть болезни, предотвратить возможные осложнения и избежать нежелательных последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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