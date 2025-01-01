Врачи предупредили о тяжелых последствиях гриппа, который сейчас циркулирует в России

В России наблюдается высокая активность вируса A(H1N1), который часто приводит к тяжелым формам заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009», — передает РИА Новости доклад Роспотребнадзора. Отмечается, что сейчас в целом происходит рост количества заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
По словам ведомства, данный штамм вируса может привести к развитию тяжелых осложнений в течение суток. Пневмония является наиболее распространенным случаем с показателем 65%.
В Роспотребнадзоре также указали на необходимость особого внимания к здоровью в зимний период. Пресс-служба уточнила, что наиболее эффективной мерой предотвращения гриппа является вакцинация. Она помогает уменьшить тяжесть болезни, предотвратить возможные осложнения и избежать нежелательных последствий.
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