Звезда «Слово пацана» станет ведущим масштабного шоу в Екатеринбурге

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев (Зима из нашумевшего сериала «Слово пацана») станет ведущим музыкального шоу в Екатеринбурге. 27 февраля он будет отвечать за программу дискотеки «Слово пацана», где выступят звезды 80-х и 90-х.
«Окунитесь в атмосферу заката Советского Союза, когда рождалась легендарная „попса“, ставшая символом целого поколения. Эта музыка, пережившая десятилетия, по-прежнему объединяет людей, даря ощущение радости, романтики и свободы», — пишут организаторы.
Во время трехчасового концерта на сцену выйдут Татьяна Иванова и группа «Комбинация», Авраам Руссо, Маргарита Суханкина, Сергей Серков (экс-участник «Ласкового мая»), Виктор Салтыков, Игорь Тальков-младший, группа «На-На ». Также спецгостем стал французский диско-дуэт Ottawan с хитами Hands Up, You`re OK и D.I.S.C.O.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из обсуждаемых кинопроектов 2023 года. В центре сюжета — мир подростковых банд Казани в период перестройки.
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