Южная Корея заявила о подозрительных пусках ракет с территории КНДР

В Южной Корее зафиксировали баллистические ракеты, предположительно, запущенные из КДНР — они пролетели 250 километров и упали в Японском море. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.
«Ракеты Северной Кореи пролетели примерно 250 километров и после упали в Японском море», — отмечает издание «Ренхап». Ранее сообщалось о запуске «неустановленного снаряда» в сторону Японского моря. Пуск состоялся, вероятно, из Канге (Чагандо, КНДР) примерно в 3:30 МСК. ВС Южной Кореи усилили наблюдение из-за возможных повторных запусков и поддерживают постоянную связь с Японией и США. В Штатах уже назвали это явной провокацией для нарушения стабильности на Корейском полуострове и заявили о готовности ответить на любые новые провокации.
Первый пуск гиперзвуковых баллистических ракет Северной Кореей состоялся 6 января 2025 года. Лидер КНДР заявил, что цель применения этих ракет — самооборона. Через три дня, 9 января, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что нарушением международного права являются военные учения США, Южной Кореи и Японии на границах с Северной Кореей.
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