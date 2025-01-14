Южная Корея заявила о подозрительных пусках ракет с территории КНДР

«Ренхап»: ракеты КНДР упали в Японское море рядом с Южной Кореей
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ВС Южной Кореи усилили наблюдение после падения ракеты КНДР в Японское море
ВС Южной Кореи усилили наблюдение после падения ракеты КНДР в Японское море Фото:

В Южной Корее зафиксировали баллистические ракеты, предположительно, запущенные из КДНР — они пролетели 250 километров и упали в Японском море. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.

«Ракеты Северной Кореи пролетели примерно 250 километров и после упали в Японском море», — отмечает издание «Ренхап». Ранее сообщалось о запуске «неустановленного снаряда» в сторону Японского моря. Пуск состоялся, вероятно, из Канге (Чагандо, КНДР) примерно в 3:30 МСК. ВС Южной Кореи усилили наблюдение из-за возможных повторных запусков и поддерживают постоянную связь с Японией и США. В Штатах уже назвали это явной провокацией для нарушения стабильности на Корейском полуострове и заявили о готовности ответить на любые новые провокации.

Первый пуск гиперзвуковых баллистических ракет Северной Кореей состоялся 6 января 2025 года. Лидер КНДР заявил, что цель применения этих ракет — самооборона. Через три дня, 9 января, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что нарушением международного права являются военные учения США, Южной Кореи и Японии на границах с Северной Кореей.

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В Южной Корее зафиксировали баллистические ракеты, предположительно, запущенные из КДНР — они пролетели 250 километров и упали в Японском море. Об этом сообщают южнокорейские СМИ. «Ракеты Северной Кореи пролетели примерно 250 километров и после упали в Японском море», — отмечает издание «Ренхап». Ранее сообщалось о запуске «неустановленного снаряда» в сторону Японского моря. Пуск состоялся, вероятно, из Канге (Чагандо, КНДР) примерно в 3:30 МСК. ВС Южной Кореи усилили наблюдение из-за возможных повторных запусков и поддерживают постоянную связь с Японией и США. В Штатах уже назвали это явной провокацией для нарушения стабильности на Корейском полуострове и заявили о готовности ответить на любые новые провокации. Первый пуск гиперзвуковых баллистических ракет Северной Кореей состоялся 6 января 2025 года. Лидер КНДР заявил, что цель применения этих ракет — самооборона. Через три дня, 9 января, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что нарушением международного права являются военные учения США, Южной Кореи и Японии на границах с Северной Кореей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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