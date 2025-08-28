Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого

Неизданные архивные записи Владимира Высоцкого впервые увидят свет в составе альбома «Высоцкий. Высота». Об этом сообщил руководитель компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов.
«Мы получили доступ к архивам, которые десятилетиями были недоступны широкой публике. Речь идет о домашних записях из личной коллекции семьи Владимира Семеновича, уникальных концертных версиях из частных собраний поклонников и редчайших студийных дублях, которые считались утерянными», — заявил Мамонов в интервью «Российской газете».
Часть фонограмм Высоцкого были найдены в весьма неожиданных местах: в частных коллекциях современников музыканта и театрах. Специалисты смогли восстановить даже сильно поврежденные записи, считавшиеся утраченными для истории, для работы использовались технологии искусственного интеллекта.
Альбом «Высоцкий. Высота» выпустят ограниченным тиражом — всего пять тысяч экземпляров на виниле по всему миру, также он будет доступен на ведущих стриминговых сервисах. По признанию Мамонова, альбом начнет «Песня о Земле», которая по его словам приобретает новые пророческие смыслы в наше время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.