Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого

Неизданный материал Высоцкого выпустят на стримингах и ограниченным тиражом виниловых пластинок
Неизданные архивные записи Владимира Высоцкого впервые увидят свет в составе альбома «Высоцкий. Высота». Об этом сообщил руководитель компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов. 

«Мы получили доступ к архивам, которые десятилетиями были недоступны широкой публике. Речь идет о домашних записях из личной коллекции семьи Владимира Семеновича, уникальных концертных версиях из частных собраний поклонников и редчайших студийных дублях, которые считались утерянными», — заявил Мамонов в интервью «Российской газете».

Часть фонограмм Высоцкого были найдены в весьма неожиданных местах: в частных коллекциях современников музыканта и театрах. Специалисты смогли восстановить даже сильно поврежденные записи, считавшиеся утраченными для истории, для работы использовались технологии искусственного интеллекта.

Альбом «Высоцкий. Высота» выпустят ограниченным тиражом — всего пять тысяч экземпляров на виниле по всему миру, также он будет доступен на ведущих стриминговых сервисах. По признанию Мамонова, альбом начнет «Песня о Земле», которая по его словам приобретает новые пророческие смыслы в наше время.

