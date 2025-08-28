МО показало кадры уничтожения украинского корабля «Симферополь»

Министерство обороны показало кадры удара по разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. Как сообщалось ранее, российский безэкипажный катер впервые уничтожил подобную технику.
«Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля „Симферополь“ ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай», — сказано в telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что корабль затонул.
Об уничтожении «Симферополя» в устье Дуная днем 28 августа сообщили в Минобороны. Киев подтвердил, что корабль уничтожен. Это первый случай, когда российский БЭК уничтожил корабль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.