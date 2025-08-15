В Беларуси признались, что именно Трамп первым позвонил Лукашенко

Президент США Дональд Трамп первым позвонил по телефону президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
«Президент США Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко», — подчеркнул Валентин Рыбаков, отвечая на вопрос о том, кто выступил инициатором переговоров. Его слова передает «Белта». Сам Рыбаков выступал переводчиком во время разговора.
По словам постпреда, во время беседы лидеры обсудили широкий круг вопросов, в том числе развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между странами. Среди тем также были региональная проблематика, конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.
Лукашенко выразил благодарность американскому коллеге за усилия по нормализации ситуации на Кавказе и поиск мирных решений в регионе. В ходе диалога главы государств обменялись мнениями о путях стабилизации в «горячих точках» и возможностях содействия урегулированию кризисов.
Разговор между Трампом и Лукашенко состоялся накануне запланированной встречи России и США на Аляске. Ранее детали переговоров лидеров не раскрывались, однако известно, что телефонный диалог был инициирован американской стороной и стал первым подобным контактом между президентами двух стран за последнее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.