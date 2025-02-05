Минобороны сообщило об отражении дронов ВСУ над акваторией Азовского моря

Над акваторией Азовского моря сбили украинские дроны (архивное фото)
Над акваторией Азовского моря были уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря», — уточнили в российском министерстве. Сообщение публикует telegram-канал ведомства.
Накануне была сбита украинская ракета «Нептун» над акваторией Азовского моря. В отражении этой атаки, как и беспилотников, были задействованы средства противовоздушной обороны.
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