05 февраля 2025

Минобороны сообщило об отражении дронов ВСУ над акваторией Азовского моря

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Над акваторией Азовского моря сбили украинские дроны (архивное фото)
Над акваторией Азовского моря сбили украинские дроны (архивное фото) Фото:

Над акваторией Азовского моря были уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря», — уточнили в российском министерстве. Сообщение публикует telegram-канал ведомства.

Накануне была сбита украинская ракета «Нептун» над акваторией Азовского моря. В отражении этой атаки, как и беспилотников, были задействованы средства противовоздушной обороны.

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Над акваторией Азовского моря были уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря», — уточнили в российском министерстве. Сообщение публикует telegram-канал ведомства. Накануне была сбита украинская ракета «Нептун» над акваторией Азовского моря. В отражении этой атаки, как и беспилотников, были задействованы средства противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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