Госдума усилила ответственность за игнорирование военкомата при переезде

Госдума планирует внести поправки в законопроект «О воинской обязанности», согласно которым за несообщение в военкомат о переезде планируют штрафовать граждан на 20 тысяч рублей. Законопроект размещен на официальном сайте правовых актов. Ранее он составлял до пяти тысяч рублей.
«Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, — влечет наложение административного штрафа», — указано в документе. Поправки внесены в законопроект «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, гражданам, которые сменили место жительства не уведомив военкомат, будут оштрафованы на 20 тысяч рублей.
Еще в начале февраля сообщалось о данной инициативе. Тогда предлагались изменения в статью о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету при условии доработки проекта.
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