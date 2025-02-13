Госдума усилила ответственность за игнорирование военкомата при переезде

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Если гражданин не уведомил военкомат о переезде, будет положен штраф
Если гражданин не уведомил военкомат о переезде, будет положен штраф Фото:

Госдума планирует внести поправки в законопроект «О воинской обязанности», согласно которым за несообщение в военкомат о переезде планируют штрафовать граждан на 20 тысяч рублей. Законопроект размещен на официальном сайте правовых актов. Ранее он составлял до пяти тысяч рублей.

«Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, — влечет наложение административного штрафа», — указано в документе. Поправки внесены в законопроект «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, гражданам, которые сменили место жительства не уведомив военкомат, будут оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Еще в начале февраля сообщалось о данной инициативе. Тогда предлагались изменения в  статью о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету при условии доработки проекта. 

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Госдума планирует внести поправки в законопроект «О воинской обязанности», согласно которым за несообщение в военкомат о переезде планируют штрафовать граждан на 20 тысяч рублей. Законопроект размещен на официальном сайте правовых актов. Ранее он составлял до пяти тысяч рублей. «Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, — влечет наложение административного штрафа», — указано в документе. Поправки внесены в законопроект «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, гражданам, которые сменили место жительства не уведомив военкомат, будут оштрафованы на 20 тысяч рублей. Еще в начале февраля сообщалось о данной инициативе. Тогда предлагались изменения в   статью о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету при условии доработки проекта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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