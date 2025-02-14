В США полностью заработал TikTok после указки Трампа

По указу американского президента Дональда Трампа, Apple и Google 13 февраля восстановили TikTok в своих магазинах приложений в США. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Возвращение приложения в магазины — позитивный знак для TikTok, у которого теперь есть время до начала апреля, чтобы найти своего покупателя», — передает газета The New York Times. В прошлом году был подписан закон, который обязывал ByteDance, китайскую материнскую компанию, продать TikTok некитайскому владельцу до 19 января.
19 января Tik Tok был заблокирован в США. Восстановление работы стало возможным после того, как Трамп пообещал отменить указ Верховного суда о запрете сервиса по соображениям национальной безопасности.
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