В США полностью заработал TikTok после указки Трампа

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Работу Tik Tok возобновили в США
Работу Tik Tok возобновили в США Фото:

По указу американского президента Дональда Трампа, Apple и Google 13 февраля восстановили TikTok в своих магазинах приложений в США. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Возвращение приложения в магазины — позитивный знак для TikTok, у которого теперь есть время до начала апреля, чтобы найти своего покупателя», — передает газета The New York Times. В прошлом году был подписан закон, который обязывал ByteDance, китайскую материнскую компанию, продать TikTok некитайскому владельцу до 19 января.

19 января Tik Tok был заблокирован в США. Восстановление работы стало возможным после того, как Трамп пообещал отменить указ Верховного суда о запрете сервиса по соображениям национальной безопасности.

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По указу американского президента Дональда Трампа, Apple и Google 13 февраля восстановили TikTok в своих магазинах приложений в США. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Возвращение приложения в магазины — позитивный знак для TikTok, у которого теперь есть время до начала апреля, чтобы найти своего покупателя», — передает газета The New York Times. В прошлом году был подписан закон, который обязывал ByteDance, китайскую материнскую компанию, продать TikTok некитайскому владельцу до 19 января. 19 января Tik Tok был заблокирован в США. Восстановление работы стало возможным после того, как Трамп пообещал отменить указ Верховного суда о запрете сервиса по соображениям национальной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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