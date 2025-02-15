В пригороде Москвы на железнодорожном переезде машину, застрявшую на путях, раздавили поезда, следующие в противоположных направлениях. Автомобиль принадлежал каршеринговой компании, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
«На улице Центральной в поселении Вороновском на регулируемый жд-переезд выехал легковой автомобиль Chery Tiggo (каршеринг) и застрял на путях. В результате произошло столкновение с железнодорожными составами, движущимися в противоположных направлениях», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель и пассажиры машины не пострадали. Они успели покинуть салон до столкновения. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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