15 февраля 2025

Два поезда раздавили машину каршеринга в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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От автомобиля мало что осталось
От автомобиля мало что осталось Фото:

В пригороде Москвы на железнодорожном переезде машину, застрявшую на путях, раздавили поезда, следующие в противоположных направлениях. Автомобиль принадлежал каршеринговой компании, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

«На улице Центральной в поселении Вороновском на регулируемый жд-переезд выехал легковой автомобиль Chery Tiggo (каршеринг) и застрял на путях. В результате произошло столкновение с железнодорожными составами, движущимися в противоположных направлениях», — написано в  telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель и пассажиры машины не пострадали. Они успели покинуть салон до столкновения. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Почему автомобиль застрял на путях, еще предстоит выяснить
Почему автомобиль застрял на путях, еще предстоит выяснить
Фото:
Машина превратилась в блин
Машина превратилась в блин
Фото:

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В пригороде Москвы на железнодорожном переезде машину, застрявшую на путях, раздавили поезда, следующие в противоположных направлениях. Автомобиль принадлежал каршеринговой компании, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. «На улице Центральной в поселении Вороновском на регулируемый жд-переезд выехал легковой автомобиль Chery Tiggo (каршеринг) и застрял на путях. В результате произошло столкновение с железнодорожными составами, движущимися в противоположных направлениях», — написано в  telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель и пассажиры машины не пострадали. Они успели покинуть салон до столкновения. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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