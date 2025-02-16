Туск заявил, что приедет в Мюнхен только ради пива

Премьер Польши Туск выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туск не желает больше участвовать в Мюнхенской конференции
Туск не желает больше участвовать в Мюнхенской конференции Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск остался недоволен результатами Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что больше не будет участвовать в подобных мероприятиях, хотя как туристу ему нравится Мюнхен и местное пиво.

«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека (картинная галерея в Мюнхене — прим. URA.RU)», — написал Туск на своей странице в соцсети Х. Он выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции по безопасности. В своем сообщении он отметил, что в роли политика «никогда больше» не будет участвовать в таких мероприятиях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги Мюнхенской конференции, заявил, что демократия в ряде европейских стран утратила свою суть и стала лишь декорацией. Он отметил, что институты Евросоюза нуждаются в серьезных изменениях, указывая на «неудовлетворительную» работу европейской элиты, которая, по его мнению, цепляется за власть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск остался недоволен результатами Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что больше не будет участвовать в подобных мероприятиях, хотя как туристу ему нравится Мюнхен и местное пиво. «Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека (картинная галерея в Мюнхене — прим. URA.RU)», — написал Туск на своей странице в соцсети Х. Он выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции по безопасности. В своем сообщении он отметил, что в роли политика «никогда больше» не будет участвовать в таких мероприятиях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги Мюнхенской конференции, заявил, что демократия в ряде европейских стран утратила свою суть и стала лишь декорацией. Он отметил, что институты Евросоюза нуждаются в серьезных изменениях, указывая на «неудовлетворительную» работу европейской элиты, которая, по его мнению, цепляется за власть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...