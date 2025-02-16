Туск заявил, что приедет в Мюнхен только ради пива

Премьер-министр Польши Дональд Туск остался недоволен результатами Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что больше не будет участвовать в подобных мероприятиях, хотя как туристу ему нравится Мюнхен и местное пиво.
«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека (картинная галерея в Мюнхене — прим. URA.RU)», — написал Туск на своей странице в соцсети Х. Он выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции по безопасности. В своем сообщении он отметил, что в роли политика «никогда больше» не будет участвовать в таких мероприятиях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги Мюнхенской конференции, заявил, что демократия в ряде европейских стран утратила свою суть и стала лишь декорацией. Он отметил, что институты Евросоюза нуждаются в серьезных изменениях, указывая на «неудовлетворительную» работу европейской элиты, которая, по его мнению, цепляется за власть.
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