Петербургский школьник делился инструкциями по созданию гранат и взрывчатки

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Мальчик находится на учете в психоневрологическом диспансере
Мальчик находится на учете в психоневрологическом диспансере Фото:

В Петербурге 15-летний школьник был замечен в публикации инструкций по созданию взрывчатых устройств и гранат. Об этом пишет 78.ru.

«Вечером 25 февраля полицейские в ходе мониторинга telegram обнаружили публикации 15-летнего мальчика. Ученик 8 класса рассказывал, как изготовить взрывчатые вещества, ручные гранаты, а также — как совершить диверсионно-террористическую атаку», — пишет портал 78.ru. Сообщения содержали подробные описания процессов изготовления опасных предметов и методов их использования. Материалы были признаны крайне опасными, так как могли способствовать совершению преступлений.

Мальчик находится на учете в психоневрологическом диспансере. После обнаружения его действий ребенка немедленно госпитализировали в психиатрическую больницу для оценки его состояния и определения необходимости дальнейшего лечения. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Публикация инструкций по изготовлению взрывчатых веществ может квалифицироваться как призыв к террористической деятельности.

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В Петербурге 15-летний школьник был замечен в публикации инструкций по созданию взрывчатых устройств и гранат. Об этом пишет 78.ru. «Вечером 25 февраля полицейские в ходе мониторинга telegram обнаружили публикации 15-летнего мальчика. Ученик 8 класса рассказывал, как изготовить взрывчатые вещества, ручные гранаты, а также — как совершить диверсионно-террористическую атаку», — пишет портал 78.ru. Сообщения содержали подробные описания процессов изготовления опасных предметов и методов их использования. Материалы были признаны крайне опасными, так как могли способствовать совершению преступлений. Мальчик находится на учете в психоневрологическом диспансере. После обнаружения его действий ребенка немедленно госпитализировали в психиатрическую больницу для оценки его состояния и определения необходимости дальнейшего лечения. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Публикация инструкций по изготовлению взрывчатых веществ может квалифицироваться как призыв к террористической деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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