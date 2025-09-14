Яна Рудковская стала очевидцем аварии со скорой помощью на Кутузовском проспекте

Известный продюсер Яна Рудковская стала очевидцем серьезного ДТП с участием машины скорой помощи на Кутузовском проспекте. Рудковская оперативно поделилась деталями происшествия в соцсетях, сообщив о перевернувшейся медицинской машине и возможных жертвах.
«На Кутузовском рядом с аркой вот прям в это самое время перевернулась Скорая Помощь! Большая пробка. Как она так перевернулась? Не понятно. Точно видимо не без жертв», — отреагировала Рудковская в своем telegram-канале.
По уточненным данным Госавтоинспекции, авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома №3. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи. Водителю медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве, вблизи Поклонной горы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Как сообщается, инцидент был зафиксирован на видеозаписи. По предварительной информации, авария произошла после того, как легковой автомобиль совершил рискованный маневр и подрезал спецтранспорт.
