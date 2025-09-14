Украина демонстрирует готовность «беспределить» даже в отношении европейских стран, которые не поддерживают политику Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба».
«(Президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно», — сказал Мирошник. Его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что если какая-то страна не нравится Украине, то она готова использовать против нее весь доступный арсенал, включая подрывы мостов, газо- и нефтепроводов, инфраструктуры и заказные убийства. Так, демонстрацией того, что Киев намерен добиваться своих целей любыми запрещенными способам является подрыв нефтепровода «Дружба». По словам Мирошника, такая ситуация стала возможной благодаря «международной дипломатической крыше», которую Украине создают Великобритания, Франция и ФРГ. Они блокируют любые расследования преступлений киевского режима.
Ранее Родион Мирошник уже отмечал, что удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, в том числе по нефтепроводам, направлены на срыв переговорного процесса с Россией и создание негативного фона для диалога. По его словам, Киев таким образом стремится вынудить Москву отказаться от переговоров и усиливает давление при поддержке западных союзников, которые, по утверждению дипломата, блокируют расследования действий украинских властей.
