Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения с президентом России Владимиром Путиным по Украине, однако подчеркнул, что не может этого гарантировать. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Когда я был избран, мы говорили (с Путиным — прим. URA.RU), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать — в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», — сказал Трамп.
Трамп также отметил, что переговоры с Россией ведутся на высоком уровне и подчеркнул важность диалога для достижения стабильности и мира в регионе. Однако он признал, что в процессе переговоров могут возникнуть непредвиденные препятствия, делающие исход сделки неопределенным.
Кроме того, Трамп заявил, что Путину надо пойти на уступки по Украине, несмотря на то, что президент РФ не раз заявлял, что не пойдет на уступки, но готов сесть за стол переговоров. По его словам, администрация США готова пойти на отмену введенных против России санкций, но только после урегулирования конфликта на Украине, передает RT.
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