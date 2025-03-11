«Большой шум» и «запах гари»: москвичи рассказали URA.RU о первых минутах атаки дронов ВСУ

Жители Подмосковья: люди стали покидать дома после начала атаки дронов ВСУ
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Москвичи проснулись от взрывов дронов утром 11 марта
Москвичи проснулись от взрывов дронов утром 11 марта Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Атака дронов ВСУ на Московскую область утром 11 марта разбудила многих местных жителей. Часть из них начала прятаться, часть — выбегать на улицу. Некоторые стремились найти родных, другие забирали обломки дрона себе «на память». В беседе с URA.RU местные жители рассказали о первых минутах массированного удара БПЛА по Москве и Подмосковью.

«Когда вчера все это случилось, был сначала большой бум, люди массово начали покидать свои дома, прятаться в подъезд, за ключами», — рассказала местная жительница в беседе с URA.RU. Она добавила, что взяла кусок дрона «на память».

«Вот здесь, все люди стояли и смотрели наверх. На телефоны, наверное, снимали, с подъезда <...> Я сам не видел [дронов], но неприятно было», — рассказал житель ЖК «Видное». Он отметил, что насчитал где-то семь взрывов, и при этом старался держаться подальше от окон.

Как только произошел взрыв, все проснулись, рассказал другой местный житель. Он вместе с супругой и ребенком укрылись в ванной, собрались там. Вышли из дома по лестнице, чтобы дойти в соседний дом, к матери мужчины. «Запах гари, соответственно, все присутствовало это <...> А в небе работали ПВО, дроны взрывались», — сказал он. 

«Главное, чтобы ПВО сработало. Вот это главное, что наши мужики работают <...> Наш сон охраняют», — заключил еще один местный.

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Атака дронов ВСУ на Московскую область утром 11 марта разбудила многих местных жителей. Часть из них начала прятаться, часть — выбегать на улицу. Некоторые стремились найти родных, другие забирали обломки дрона себе «на память». В беседе с URA.RU местные жители рассказали о первых минутах массированного удара БПЛА по Москве и Подмосковью. «Когда вчера все это случилось, был сначала большой бум, люди массово начали покидать свои дома, прятаться в подъезд, за ключами», — рассказала местная жительница в беседе с URA.RU. Она добавила, что взяла кусок дрона «на память». «Вот здесь, все люди стояли и смотрели наверх. На телефоны, наверное, снимали, с подъезда <...> Я сам не видел [дронов], но неприятно было», — рассказал житель ЖК «Видное». Он отметил, что насчитал где-то семь взрывов, и при этом старался держаться подальше от окон. Как только произошел взрыв, все проснулись, рассказал другой местный житель. Он вместе с супругой и ребенком укрылись в ванной, собрались там. Вышли из дома по лестнице, чтобы дойти в соседний дом, к матери мужчины. «Запах гари, соответственно, все присутствовало это <...> А в небе работали ПВО, дроны взрывались», — сказал он.  «Главное, чтобы ПВО сработало. Вот это главное, что наши мужики работают <...> Наш сон охраняют», — заключил еще один местный.
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