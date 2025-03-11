«Большой шум» и «запах гари»: москвичи рассказали URA.RU о первых минутах атаки дронов ВСУ

Атака дронов ВСУ на Московскую область утром 11 марта разбудила многих местных жителей. Часть из них начала прятаться, часть — выбегать на улицу. Некоторые стремились найти родных, другие забирали обломки дрона себе «на память». В беседе с URA.RU местные жители рассказали о первых минутах массированного удара БПЛА по Москве и Подмосковью.
«Когда вчера все это случилось, был сначала большой бум, люди массово начали покидать свои дома, прятаться в подъезд, за ключами», — рассказала местная жительница в беседе с URA.RU. Она добавила, что взяла кусок дрона «на память».
«Вот здесь, все люди стояли и смотрели наверх. На телефоны, наверное, снимали, с подъезда <...> Я сам не видел [дронов], но неприятно было», — рассказал житель ЖК «Видное». Он отметил, что насчитал где-то семь взрывов, и при этом старался держаться подальше от окон.
Как только произошел взрыв, все проснулись, рассказал другой местный житель. Он вместе с супругой и ребенком укрылись в ванной, собрались там. Вышли из дома по лестнице, чтобы дойти в соседний дом, к матери мужчины. «Запах гари, соответственно, все присутствовало это <...> А в небе работали ПВО, дроны взрывались», — сказал он.
«Главное, чтобы ПВО сработало. Вот это главное, что наши мужики работают <...> Наш сон охраняют», — заключил еще один местный.
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