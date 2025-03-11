На Западе раскрыли, почему команда Трампа недолюбливает Зеленского

В окружении президента США Дональда Трампа существует недовольство в отношении лидера Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Недолюбливание связано с делом Хантера Байдена, который стал центральной фигурой в скандале, приведшем к первому процессу об импичменте Трампа.
«В команде Трампа много злости на Украину из-за Хантера Байдена. Злость направлена не только в адрес Зеленского, но и в адрес Ермака тоже», — утверждает неуточненный украинский чиновник. Его слова приводит издание Telegraph.
По мнению экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, провал переговоров в Овальном кабинете стал началом конца для главы Украины. По его словам, Дональд Трамп железной рукой подчиняет себе украинского лидера, политические дни которого уже на исходе.
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