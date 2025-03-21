Политолог оценил планы Трампа по превращению Крыма в элитный курорт

Заявления лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о предполагаемых намерениях президента США Дональда Трампа преобразовать Крым в мировой элитный курорт не соответствуют действительности. Об этом сообщает политолог-американист Константин Блохин.
«Его (Херша — прим. URA.RU) слова <...> вряд ли имеют хоть какое-то отношение к реальности. И вовсе не потому, что Крым нельзя превратить в мировой курорт, а потому что у американцев есть масса других элитных курортов», — рассказал Блохин в беседе с «Ридусом».
Американист отметил, что Трамп вряд ли начнет переговоры с Россией о вложениях в туристическую индустрию Крыма. По его мнению, такой шаг мог бы усугубить уже и без того напряженные отношения американского лидера с Демократической партией США.
Ранее Херш в своей публикации на платформе Substack заявил, что Трамп может проявить интерес к взаимодействию с руководством России для превращения Крыма в международный курортный центр. Кроме того, Херш предполагает, что аналогичные инициативы могут быть реализованы и в отношении Донбасса, передает RT.
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