Миронов предложил снабжать всем необходимым молодых родителей

Обеспечить молодые семьи всем необходимым для ухода за новорожденным предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он направил соответствующее обращение министру труда РФ Антону Котякову.
«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет... Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни. предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей», — передает РИА Новости.
Сергей Миронов подчеркнул критическую важность первого года жизни ребенка для его физического развития и здоровья. По его словам, отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно повлиять на здоровье малыша. Лидер СРЗП уверен, что реализация данной инициативы позволит создать благоприятные условия для роста и развития детей в самом начале их жизни.
Ранее стало известно, что с 1 апреля 2025 года в России увеличатся социальные выплаты для семей с детьми. Изменение коснется размеров пособий и социальных пенсий, а также порядка их начисления.
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