Российские войска ведут бои на границе Белгородской области: главное об СВО на Украине 24 марта

Украинские военные предприняли попытку прорыва в Белгородскую область через село Демидовка, однако она не увенчалась успехом. ВС РФ отбросили противника в направлении Сумской области.
Параллельно с этим российские войска взяли под контроль южную часть населенного пункта Лобковое в Запорожье. На данный момент проходят бои за полное освобождение территории. Ход боевых действий и карта спецоперации на 24 марта — в материале URA.RU.
Сумское и белгородское направления
Украинские военные предприняли попытку проникновения в Демидовку, расположенную в Белгородской области. В течение дня украинская сторона предприняла четыре попытки контратак, одна из которых была организована силами РДК* (запрещенная в России террористическая организация). Однако ВС России прервали наступление противника. В результате этого украинские подразделения были вынуждены отступить на территорию Сумской области.
Рядом с границей Российской Федерации находится около семи украинских военных группировок. Они осуществляют обстрелы по направлению к Демидовке, используя американские ракетные системы HIMARS и кассетные боеприпасы.
Степногорское направление
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ держат под контролем южную часть села Лобковое на степногорском направлении. Сейчас ведутся интенсивные боевые действия с целью полного освобождения населенного пункта.
Курское направление
Согласно информации от представителей силовых структур, подразделения ВСУ, дислоцированные в Гоголевке Курской области, были лишены возможности отступления. Они хотели уйти в направлении Сумской области.
Кроме того, стало известно, что во время оккупации села Казачья Лопань в Курской области ВС Украины занимались распространением пропагандистских материалов. Согласно этим публикациям, мирные жители, которые были эвакуированы, страдают от недостатка пищи в Курске, сообщила местная жительница по имени Александра. Она также отметила, что в статьях говорилось о том, что эвакуированные вынуждены стоять в длинных очередях за едой, а из-за дефицита продовольствия между ними происходят конфликты и драки.
Атаки ВСУ на регионы России
За прошедшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 28 дронов украинской армии. Так, в Минобороны сообщили, что по 12 штук было сбито в Брянской и Ростовской областях, над Крымом — два БПЛА и по одному дрону — над акваторией Азовского моря и Краснодарского края.
Кроме того, оперативники рассказали, что утром 24 марта прошла массированная атака противника на Донецк. Средства ПВО сбили порядка 15 целей.
Как ВС РФ относятся к пленным бойцам ВСУ
Двое украинских бойцов, которые сдались в плен российской армии в марте 2025 года заявили о гуманном обращении со стороны военнослужащих России. Они удивились по поводу отсутствия насилия в их адрес, что противоречит распространенным слухам.
Один из пленных, сержант Павел Атаманюк из 151-й бригады ВСУ, рассказал о событиях 14 марта, когда его группа была отправлена на передовую для ремонтных работ блиндажей. По его словам, это оказалось засадой со стороны ВС РФ, после чего последовал штурм и он, охваченный страхом, решил сдаться в плен. Далее Атаманюку оказали первую помощь и относились с пониманием, передает «Пятый канал».
*РДК — запрещенная в России террористическая организация
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.