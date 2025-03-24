Российские войска ведут бои на границе Белгородской области: главное об СВО на Украине 24 марта

Shot: ВС РФ вытеснили ВСУ из Белгородской области после попытки вторжения
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ВС РФ отбросили противника в Сумскую область
ВС РФ отбросили противника в Сумскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные предприняли попытку прорыва в Белгородскую область через село Демидовка, однако она не увенчалась успехом. ВС РФ отбросили противника в направлении Сумской области.

Параллельно с этим российские войска взяли под контроль южную часть населенного пункта Лобковое в Запорожье. На данный момент проходят бои за полное освобождение территории. Ход боевых действий и карта спецоперации на 24 марта — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Сумское и белгородское направления

Украинские военные предприняли попытку проникновения в Демидовку, расположенную в Белгородской области. В течение дня украинская сторона предприняла четыре попытки контратак, одна из которых была организована силами РДК* (запрещенная в России террористическая организация). Однако ВС России прервали наступление противника. В результате этого украинские подразделения были вынуждены отступить на территорию Сумской области.

Рядом с границей Российской Федерации находится около семи украинских военных группировок. Они осуществляют обстрелы по направлению к Демидовке, используя американские ракетные системы HIMARS и кассетные боеприпасы. 

Степногорское направление

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ держат под контролем южную часть села Лобковое на степногорском направлении. Сейчас ведутся интенсивные боевые действия с целью полного освобождения населенного пункта. 

Курское направление

Согласно информации от представителей силовых структур, подразделения ВСУ, дислоцированные в Гоголевке Курской области, были лишены возможности отступления. Они хотели уйти в направлении Сумской области.

Кроме того, стало известно, что во время оккупации села Казачья Лопань в Курской области ВС Украины занимались распространением пропагандистских материалов. Согласно этим публикациям, мирные жители, которые были эвакуированы, страдают от недостатка пищи в Курске, сообщила местная жительница по имени Александра. Она также отметила, что в статьях говорилось о том, что эвакуированные вынуждены стоять в длинных очередях за едой, а из-за дефицита продовольствия между ними происходят конфликты и драки.

Атаки ВСУ на регионы России

За прошедшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 28 дронов украинской армии. Так, в Минобороны сообщили, что по 12 штук было сбито в Брянской и Ростовской областях, над Крымом — два БПЛА и по одному дрону — над акваторией Азовского моря и Краснодарского края. 

Кроме того, оперативники рассказали, что утром 24 марта прошла массированная атака противника на Донецк. Средства ПВО сбили порядка 15 целей. 

Как ВС РФ относятся к пленным бойцам ВСУ

Двое украинских бойцов, которые сдались в плен российской армии в марте 2025 года заявили о гуманном обращении со стороны военнослужащих России. Они удивились по поводу отсутствия насилия в их адрес, что противоречит распространенным слухам.

Один из пленных, сержант Павел Атаманюк из 151-й бригады ВСУ, рассказал о событиях 14 марта, когда его группа была отправлена на передовую для ремонтных работ блиндажей. По его словам, это оказалось засадой со стороны ВС РФ, после чего последовал штурм и он, охваченный страхом, решил сдаться в плен. Далее Атаманюку оказали первую помощь и относились с пониманием, передает «Пятый канал»

*РДК — запрещенная в России террористическая организация

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Украинские военные предприняли попытку прорыва в Белгородскую область через село Демидовка, однако она не увенчалась успехом. ВС РФ отбросили противника в направлении Сумской области. Параллельно с этим российские войска взяли под контроль южную часть населенного пункта Лобковое в Запорожье. На данный момент проходят бои за полное освобождение территории. Ход боевых действий и карта спецоперации на 24 марта — в материале URA.RU. Сумское и белгородское направления Украинские военные предприняли попытку проникновения в Демидовку, расположенную в Белгородской области. В течение дня украинская сторона предприняла четыре попытки контратак, одна из которых была организована силами РДК* (запрещенная в России террористическая организация). Однако ВС России прервали наступление противника. В результате этого украинские подразделения были вынуждены отступить на территорию Сумской области. Рядом с границей Российской Федерации находится около семи украинских военных группировок. Они осуществляют обстрелы по направлению к Демидовке, используя американские ракетные системы HIMARS и кассетные боеприпасы.  Степногорское направление Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ держат под контролем южную часть села Лобковое на степногорском направлении. Сейчас ведутся интенсивные боевые действия с целью полного освобождения населенного пункта.  Курское направление Согласно информации от представителей силовых структур, подразделения ВСУ, дислоцированные в Гоголевке Курской области, были лишены возможности отступления. Они хотели уйти в направлении Сумской области. Кроме того, стало известно, что во время оккупации села Казачья Лопань в Курской области ВС Украины занимались распространением пропагандистских материалов. Согласно этим публикациям, мирные жители, которые были эвакуированы, страдают от недостатка пищи в Курске, сообщила местная жительница по имени Александра. Она также отметила, что в статьях говорилось о том, что эвакуированные вынуждены стоять в длинных очередях за едой, а из-за дефицита продовольствия между ними происходят конфликты и драки. Атаки ВСУ на регионы России За прошедшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 28 дронов украинской армии. Так, в Минобороны сообщили, что по 12 штук было сбито в Брянской и Ростовской областях, над Крымом — два БПЛА и по одному дрону — над акваторией Азовского моря и Краснодарского края.  Кроме того, оперативники рассказали, что утром 24 марта прошла массированная атака противника на Донецк. Средства ПВО сбили порядка 15 целей.  Как ВС РФ относятся к пленным бойцам ВСУ Двое украинских бойцов, которые сдались в плен российской армии в марте 2025 года заявили о гуманном обращении со стороны военнослужащих России. Они удивились по поводу отсутствия насилия в их адрес, что противоречит распространенным слухам. Один из пленных, сержант Павел Атаманюк из 151-й бригады ВСУ, рассказал о событиях 14 марта, когда его группа была отправлена на передовую для ремонтных работ блиндажей. По его словам, это оказалось засадой со стороны ВС РФ, после чего последовал штурм и он, охваченный страхом, решил сдаться в плен. Далее Атаманюку оказали первую помощь и относились с пониманием, передает «Пятый канал».  *РДК — запрещенная в России террористическая организация
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