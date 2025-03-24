Вооруженные силы Украины в период оккупации села Казачья Лопань в Курской области осуществляли распространение пропагандистских изданий. В них сообщалось, что эвакуированные мирные жители якобы страдают от голода в Курске. Об этом сообщает жительница села Александра.
«В газетах писали, что наши (жители Казачьей Лопани — прим. URA.RU), которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи», — рассказала Алеександра в беседе с РИА Новости. Она добавила, что в изданиях также сообщалось, что эвакуированные жители якобы вынуждены стоять в очередях за продовольственными пайками и иногда происходят столкновения и драки среди населения из-за получения этих рационов.
В марте текущего года из Казачьей Лопани и других населенных пунктов Курской области было успешно эвакуировано более 200 человек (данные на 12 марта). Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что все эвакуированные жители обеспечены необходимым для комфортного пребывания, включая гуманитарные наборы и медицинскую поддержку.
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