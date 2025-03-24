Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова написала песню про СВО. Она посвятила ее матерям, у которых погибли сыновья. Произведение исполнила заслуженная артистка России Ирина Понаровская на концерте в Петербурге.
«Ирина Понаровская на концерте в Петербурге исполнила песню „Мой ангел“ на стихи Марии Захаровой. Захарова рассказала, что посвятила написанную для Понаровской песню матерям, потерявшим сыновей», — написало РИА Новости.
Глава МИД объяснила, что вынашивала идею три года, общаясь с матерями погибших бойцов. На написание текста она решилась, узнав о смерти сына Понаровской и планах артистки вернуться на сцену.
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