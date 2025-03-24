24 марта 2025

Захарова написала песню по поводу СВО. Видео

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Свою песню Мария Захарова посвятила матерям бойцов СВО
Свою песню Мария Захарова посвятила матерям бойцов СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова написала песню про СВО. Она посвятила ее матерям, у которых погибли сыновья. Произведение исполнила заслуженная артистка России Ирина Понаровская на концерте в Петербурге.

«Ирина Понаровская на концерте в Петербурге исполнила песню „Мой ангел“ на стихи Марии Захаровой. Захарова рассказала, что посвятила написанную для Понаровской песню матерям, потерявшим сыновей», — написало РИА Новости.

Глава МИД объяснила, что вынашивала идею три года, общаясь с матерями погибших бойцов. На написание текста она решилась, узнав о смерти сына Понаровской и планах артистки вернуться на сцену.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова написала песню про СВО. Она посвятила ее матерям, у которых погибли сыновья. Произведение исполнила заслуженная артистка России Ирина Понаровская на концерте в Петербурге. «Ирина Понаровская на концерте в Петербурге исполнила песню „Мой ангел“ на стихи Марии Захаровой. Захарова рассказала, что посвятила написанную для Понаровской песню матерям, потерявшим сыновей», — написало РИА Новости. Глава МИД объяснила, что вынашивала идею три года, общаясь с матерями погибших бойцов. На написание текста она решилась, узнав о смерти сына Понаровской и планах артистки вернуться на сцену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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