26 марта 2025

Выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования

Выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в ЕДГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернаторов двух регионов состоятся в сентябре
Выборы губернаторов двух регионов состоятся в сентябре Фото:

Центризбирком РФ подтвердил, что выборы глав Оренбургской и Свердловской областей состоятся в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Голосование за новых руководителей Свердловской и Оренбургской областей пройдёт досрочно в рамках сентябрьского Единого дня выборов 2025 года», — сообщила ТАСС Памфилова. .

Ранее президент Владимир Путин предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область в качестве врио. Освободившуюся должность в Оренбургской области может занять Евгений Солнцев, нынешний глава правительства Донецкой Народной Республики.

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Центризбирком РФ подтвердил, что выборы глав Оренбургской и Свердловской областей состоятся в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Голосование за новых руководителей Свердловской и Оренбургской областей пройдёт досрочно в рамках сентябрьского Единого дня выборов 2025 года», — сообщила ТАСС Памфилова. . Ранее президент Владимир Путин предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область в качестве врио. Освободившуюся должность в Оренбургской области может занять Евгений Солнцев, нынешний глава правительства Донецкой Народной Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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