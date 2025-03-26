Выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования

Центризбирком РФ подтвердил, что выборы глав Оренбургской и Свердловской областей состоятся в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Голосование за новых руководителей Свердловской и Оренбургской областей пройдёт досрочно в рамках сентябрьского Единого дня выборов 2025 года», — сообщила ТАСС Памфилова. .
Ранее президент Владимир Путин предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область в качестве врио. Освободившуюся должность в Оренбургской области может занять Евгений Солнцев, нынешний глава правительства Донецкой Народной Республики.
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