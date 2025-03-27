В России появился еще один международный аэропорт

Аэропорт в Горно-Алтайске получил международный статус, в нем создан пункт пропуска через госграницу. Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ.
«Правительство утвердило распоряжение о придании международного статуса аэропорту в Горно-Алтайске», — говорится на сайте правительства РФ. Ожидается, что создание новой и модернизация уже действующей инфраструктуры поможет не только увеличить пропускную способность аэропорта, но и поддержать развитие туризма на Алтае, облегчить логистику путешествий и привлечь инвестиции.
Проект реализуется в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. В рамках этой стратегии планируется создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов, что обеспечит их устойчивый экономический рост.
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