На Украине мобилизовали участника отбора на конкурс «Евровидение»

Член украинской музыкальной группы «ДК Энергетик», участвовавший в национальном отборе на «Евровидение», был мобилизован военкоматом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Предположительно, речь идет о вокалисте группы Якове Марном.
«Участника группы „ДК Энергетик“, которая выступала на украинском национальном отборе на конкурс „Евровидение“ в этом году, мобилизовали», — говорится в материале. Из-за мобилизации Марного концерт группы, который должен был состояться во Львове, перенесен. Точные детали и новую дату проведения мероприятия пока не объявили.
Ранее в интернете распространились видео, на которых видно, как военкоматы насильно мобилизуют мужчин, увозя их в микроавтобусах, и нередко применяя физическую силу. 26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил о массовых и системных нарушениях со стороны сотрудников центров комплектования, отметив, что избиения и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».
С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлен режим военного положения. Лидер Украины Владимир Зеленский на следующий день издал указ о проведении всеобщей мобилизации. В соответствии с ним мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет наложено ограничение на выезд за пределы страны. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, как ранее сообщил украинский парламентарий Артем Дмитрук, военное положение и мобилизация на Украине не будут продлены после 9 мая. Соответствующие инструкции уже поступили в местные военкоматы, передает «Царьград».
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