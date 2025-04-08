Петербургский пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей

В Петербурге 83-летний житель Купчино стал жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у него почти 11 миллионов рублей. Пенсионеру сказали, что на него возбуждено уголовное дело об измене Родине. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Пятого марта 83-летнему петербуржцу на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся „сотрудником военной прокуратуры“. Самозванец сообщил пенсионеру, что на него якобы заведено уголовное дело об измене Родине, и для избежания уголовной ответственности убедил 28 марта на Софийской улице передать 10 900 000 рублей курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Пенсионер передал крупную сумму денег неизвестной женщине возрастом около 70 лет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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