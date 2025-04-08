08 апреля 2025
07 апреля 2025

Петербургский пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер передал крупную сумму денег неизвестной женщине возрастом около 70 лет
Пенсионер передал крупную сумму денег неизвестной женщине возрастом около 70 лет Фото:

В Петербурге 83-летний житель Купчино стал жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у него почти 11 миллионов рублей. Пенсионеру сказали, что на него возбуждено уголовное дело об измене Родине. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Пятого марта 83-летнему петербуржцу на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся „сотрудником военной прокуратуры“. Самозванец сообщил пенсионеру, что на него якобы заведено уголовное дело об измене Родине, и для избежания уголовной ответственности убедил 28 марта на Софийской улице передать 10 900 000 рублей курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Пенсионер передал крупную сумму денег неизвестной женщине возрастом около 70 лет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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В Петербурге 83-летний житель Купчино стал жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у него почти 11 миллионов рублей. Пенсионеру сказали, что на него возбуждено уголовное дело об измене Родине. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Пятого марта 83-летнему петербуржцу на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся „сотрудником военной прокуратуры“. Самозванец сообщил пенсионеру, что на него якобы заведено уголовное дело об измене Родине, и для избежания уголовной ответственности убедил 28 марта на Софийской улице передать 10 900 000 рублей курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пенсионер передал крупную сумму денег неизвестной женщине возрастом около 70 лет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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