Губернатор Нижегородской области сообщил о смерти пострадавшего при атаке БПЛА

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе погиб
Пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе погиб Фото:

Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе (Нижегородская область) скончался 12 августа. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Атака беспилотников на Арзамас произошла в ночь на 11 августа — удары пришлись по двум промышленным объектам, в результате чего один человек погиб на месте, а еще двое получили ранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Пермского края Дмитрий Махонин выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших, а региональная прокуратура пообещала особое внимание защите их прав.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе (Нижегородская область) скончался 12 августа. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале. Атака беспилотников на Арзамас произошла в ночь на 11 августа — удары пришлись по двум промышленным объектам, в результате чего один человек погиб на месте, а еще двое получили ранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Пермского края Дмитрий Махонин выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших, а региональная прокуратура пообещала особое внимание защите их прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...