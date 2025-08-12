Зеленский сделал страшное заявление о Донбассе

Зеленский: Украина не выведет войска из Донбасса
Украина не будет выводить войска с Донбасса
Украинские войска не покинут территорию Донбасса из-за угрозы возможного наступления. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

В ходе своего выступления Зеленский также прокомментировал перспективы мирного урегулирования. По его словам, для достижения договоренности потребуется проведение трех встреч на высшем уровне — две из них должны пройти в двустороннем формате, еще одна — в трехстороннем.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на 18 километров севернее Покровска, и в ближайшие время может решиться вопрос о дальнейшем контроле Украины над оставшимися 29% территории Донецкой области. В случае потери ключевых городов снабжение украинских войск будет возможно только через Харьков, что осложнит удержание позиций в регионе. Эксперты отмечают, что дальнейшее продвижение РФ может подорвать оборону Украины и повлиять на условия возможного перемирия.

