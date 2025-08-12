Экс-президент Порошенко: земля Украины не продается

Возможная сделка по обмену территорий Украины на прекращение боевых действий со стороны РФ станет опасным прецедентом. Земля государства не должна продаваться. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
«Наша земля не продается», — подчеркнул Порошенко в интервью телеканалу Sky News. Так бывший президент Украины прокомментировал распространившиеся сведения о том, что президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — якобы достигли предварительных договоренностей о завершении боевых действий.
По словам Порошенко, без участия Украины лидеры других стран не вправе принимать окончательные решения, касающиеся территориальной целостности государства. Помимо этого, бывший президент выразил надежду, что прекращение огня может быть достигнуто без каких-либо предварительных условий.
Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность уступок по территориям, уже контролируемым Россией, ради прекращения боевых действий. По данным британской газеты Telegraph, такие шаги обсуждаются накануне саммита России и США, при этом Киев настаивает на гарантиях безопасности и поддержке со стороны Запада, включая поставки вооружения и перспективу вступления в НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.