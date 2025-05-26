«Одни остались, другие соскочили»: Путин назвал разницу компаний из США и Европы в России

Путин провел встречу с российскими бизнесменами 26 мая
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
После начала спецоперации компании из США продолжили обслуживать медицинское оборудование в России, а европейские — ушли и отказались помогать. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесменами.
«Многие ушли и отказались обслуживать медицинское оборудование в России после начала СВО. Американские, кстати, не отказывались. А европейские „соскочили“, — сказал Путин. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Кремля.
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