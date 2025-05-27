Мерц: решение по оружию для ВСУ было принято «несколько месяцев назад»

Решение о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине для ударов по России, было принято уже несколько месяцев назад. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Насколько я знаю, и как я вчера изложил, страны, которые установили ограничения на дальность ударов, давно отменили требования. Так что я вчера в Берлине описал то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина имеет право применять оружие, которое ей поставляют, за пределами собственной территории против военных объектов на территории России», — заявил Мерц в Финляндии на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Петтери Орпо. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после отмены для Украины ограничений на дальность применения вооружения под угрозой оказались города по всей Европе. По его словам, РФ готова предпринять жесткие ответные меры в случае использования такого оружия, в том числе немецких крылатых ракет Taurus.
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