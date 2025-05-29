Лукашенко пожаловался на новую проблему в сельском хозяйстве после неурожая картошки

В Белоруссии зафиксирован рекордный уровень гибели скота. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, виновные в этом могут понести уголовную ответственность.
«О чем говорит статистика? Падеж [скота] достиг исторического максимума», — отметил Лукашенко на совещании с правительством, трансляцию вел телеканал «Первый информационный». Он добавил, что председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор доложат, сколько человек привлечено к ответственности по этому вопросу. «Я как человек деревенский вообще не понимаю и работавший в сельском хозяйстве не понимаю, как можно допустить гибель маленьких деток — теляток», — добавил президент.
Лукашенко также обратил внимание на действия районных ветеринаров: по его словам, некоторые из них вместо профилактики и лечения пытаются скрыть случаи падежа скота. Глава государства подчеркнул, что такие действия недопустимы и должны караться по закону.
Ранее Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на дефицит картофеля в республике, заявив, что многое уже продано в Россию. Глава Белоруссии вспомнил, как в детстве с родителями сажал картошку. Путин, в свою очередь, отметил, что выращивание картофеля — трудоемкий процесс, передает MK.RU.
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