Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир с двумя сообщениями на фоне прекращения поставок боеприпасов и оружия США на Украину. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом активности станции.
Согласно опубликованной информации, 2 июля в 13:08 по московскому времени прозвучало сообщение: «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343». Позднее, в 16:01, в эфир был передан следующий набор сигналов: «НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162».
Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники заявило о временной приостановке военной помощи Украине со стороны США из-за истощения американских запасов вооружений. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, подчеркнув, что решение принято в целях приоритета национальных интересов Соединенных Штатов. По ее словам, в частности, у Украины практически исчерпаны боеприпасы для комплексов Patriot, что представляет собой серьезную проблему.
УВБ-76 — военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. В основном она транслирует короткие жужжащие сигналы, из-за чего также получила неофициальное название «Жужжалка». По одной из версий, станция была создана как часть системы «Мертвая рука», что обусловило ее репутацию так называемой «Станции Судного дня».
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