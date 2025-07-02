Радио «Судного дня» передало сообщения на фоне решения США по Украине

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США отменили часть помощи Украине
США отменили часть помощи Украине Фото:

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир с двумя сообщениями на фоне прекращения поставок боеприпасов и оружия США на Украину. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом активности станции.

Согласно опубликованной информации, 2 июля в 13:08 по московскому времени прозвучало сообщение: «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343». Позднее, в 16:01, в эфир был передан следующий набор сигналов: «НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162».

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники заявило о временной приостановке военной помощи Украине со стороны США из-за истощения американских запасов вооружений. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, подчеркнув, что решение принято в целях приоритета национальных интересов Соединенных Штатов. По ее словам, в частности, у Украины практически исчерпаны боеприпасы для комплексов Patriot, что представляет собой серьезную проблему.

УВБ-76 — военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. В основном она транслирует короткие жужжащие сигналы, из-за чего также получила неофициальное название «Жужжалка». По одной из версий, станция была создана как часть системы «Мертвая рука», что обусловило ее репутацию так называемой «Станции Судного дня».

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Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир с двумя сообщениями на фоне прекращения поставок боеприпасов и оружия США на Украину. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом активности станции. Согласно опубликованной информации, 2 июля в 13:08 по московскому времени прозвучало сообщение: «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343». Позднее, в 16:01, в эфир был передан следующий набор сигналов: «НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162». Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники заявило о временной приостановке военной помощи Украине со стороны США из-за истощения американских запасов вооружений. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, подчеркнув, что решение принято в целях приоритета национальных интересов Соединенных Штатов. По ее словам, в частности, у Украины практически исчерпаны боеприпасы для комплексов Patriot, что представляет собой серьезную проблему. УВБ-76 — военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. В основном она транслирует короткие жужжащие сигналы, из-за чего также получила неофициальное название «Жужжалка». По одной из версий, станция была создана как часть системы «Мертвая рука», что обусловило ее репутацию так называемой «Станции Судного дня».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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