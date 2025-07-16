Bloomberg: Доллар вновь начал падать из-за планов Трампа уволить главу ФРС

Индекс доллара (DXY) резко просел на фоне слухов об отставке главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Как сообщает Bloomberg, такую возможность допустил бывший президент Дональд Трамп.
«По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, чтобы обсудить этот вопрос в частном порядке, хотя законодатели и высказались в поддержку этого шага, который, скорее всего, всколыхнет финансовые рынки и приведет к серьезному юридическому разбирательству, Трамп еще не принял окончательного решения и может передумать», — пишет агентство.
По данным платформы TradingView, к 19:12 мск индекс снизился до 98,212 пунктов. Ссылаясь на источники, агентство пишет, что идея уволить Пауэлла прозвучала на встрече Трампа с республиканскими конгрессменами. Хотя официального решения пока нет, сторонники Трампа уже выразили поддержку — несмотря на возможные юридические споры и потрясения на финансовых рынках.
В самой ФРС ситуацию не комментируют. Дополнительную интригу добавила депутат от Флориды Анна Паулина Луна. По её словам, она «из серьезного источника» узнала, что отставка Пауэлла «почти неизбежна — на 99 процентов». Однако спустя время Трамп сделал шаг назад, заявив, что не планирует предпринимать конкретных действий против главы ФРС. По его словам, вероятность увольнения крайне мала. В конце июня Трамп уже публично критиковал Пауэлла — обвинил его в упрямстве из-за отказа снижать процентную ставку и заявил, что знает «более подходящих кандидатов» на этот пост.
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