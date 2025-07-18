Клиенты российской бургерной не могут заказать еду из-за сбоев

Сайт кафе «Вкусно - и точка» не работает из-за сбоев
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Пользователи нескольких российских регионов жалуются на сбои в работе сайта ресторана
Пользователи нескольких российских регионов жалуются на сбои в работе сайта ресторана Фото:

Согласно данным портала Downdetector, пользователи из России отмечают перебои в функционировании мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». По состоянию на 19:37 по московскому времени зафиксировано 438 обращений с жалобами на работу сервиса.

«Вкусно и точка — всплеск жалоб. Регионы — Санкт-Петербург, Тверская область, Москва. Теги — не открывается, приложение, не загружается», — сказано в сводке портала. Отмечается, что наибольшее число сообщений о неполадках поступило от жителей Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (12%), Москвы (11%). А также Нижегородской (10%) и Самарской (6%) областей.

Статистика Downdetector показывает, что 70% пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, 15% сообщили о трудностях при использовании веб-сайта, 11% указали на сбои общего характера, а 1% — на неполадки в системе уведомлений.

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Согласно данным портала Downdetector, пользователи из России отмечают перебои в функционировании мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». По состоянию на 19:37 по московскому времени зафиксировано 438 обращений с жалобами на работу сервиса. «Вкусно и точка — всплеск жалоб. Регионы — Санкт-Петербург, Тверская область, Москва. Теги — не открывается, приложение, не загружается», — сказано в сводке портала. Отмечается, что наибольшее число сообщений о неполадках поступило от жителей Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (12%), Москвы (11%). А также Нижегородской (10%) и Самарской (6%) областей. Статистика Downdetector показывает, что 70% пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, 15% сообщили о трудностях при использовании веб-сайта, 11% указали на сбои общего характера, а 1% — на неполадки в системе уведомлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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