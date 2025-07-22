Депутаты Госдумы почтили память умершего коллеги Михаила Тарасенко

Володин: давайте помнить его таким, каким он был — отзывчивым, добрым
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Депутаты Госдумы почтили память своего коллеги
Депутаты Госдумы почтили память своего коллеги Фото:

Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память своего коллеги, члена Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, который ушел из жизни во вторник. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«Давайте будем его помнить таким, каким он был — отзывчивым, добрым», — передает слова председателя Дума ТВ в своем telegram-канале. Володин также отметил профессионализм Тарасенко, напомнив, что он был депутатом с 2007 года.

Депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко ушел из жизни из-за болезни. Ему было 77 лет. Тарасенко представлял фракцию «Единая Россия». До работы во фракции возглавлял профсоюз металлургов.

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память своего коллеги, члена Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, который ушел из жизни во вторник. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  «Давайте будем его помнить таким, каким он был — отзывчивым, добрым», — передает слова председателя Дума ТВ в своем telegram-канале. Володин также отметил профессионализм Тарасенко, напомнив, что он был депутатом с 2007 года. Депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко ушел из жизни из-за болезни. Ему было 77 лет. Тарасенко представлял фракцию «Единая Россия». До работы во фракции возглавлял профсоюз металлургов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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