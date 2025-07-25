Матвиенко призвала создавать «Лабубу» на смену матрешкам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запустить в России производство собственных креативных товаров, которые могли бы стать мировым трендом и конкурировать с популярными зарубежными брендами. Такое заявление она сделала на заседании Совфеда. Матвиенко привела в пример игрушку Лабубу, разработанную китайским бизнесменом, и рассказала о ее неожиданной популярности во всем мире.
«Один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой, все носят эту куклу на сумках. Это модно, это стильно. Добывают не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», — сказала Матвиенко. Слова передает «Интерфакс».
Спикер отметила, что традиционной российской продукцией, такой как матрешки, уже сложно удивить как отечественного, так и зарубежного потребителя. По мнению Матвиенко, стране нужны новые бренды и товары, которые были бы востребованы на внутреннем рынке и могли бы стать модными на международном уровне. Политик подчеркнула, что в России много одаренных людей, чьи идеи способны получить широкое распространение при поддержке государства и региональных властей.
Кроме того, Матвиенко предложила активизировать работу по продвижению подобных проектов в регионах. Она выразила уверенность, что создание оригинальных российских товаров поможет каждому региону сформировать уникальный образ и гордиться своей продукцией.
Ранее эксперты отметили, что игрушка Лабубу, разработанная гонконгским дизайнером и производимая компанией Pop Mart, быстро завоевывает популярность в США и ряде других иностранных государств. По мнению специалистов, рост востребованности Лабубу за рубежом приобретает особое значение в условиях обострившихся отношений между Китаем и Штатов. Некоторые расценивают эту игрушку как элемент «мягкого давления», применяемой Китаем в отношении американского рынка.
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