Уроженец средней Азии пытался изнасиловать падчерицу и поплатился гражданством

Мужчину в Рязанской области, после попытки изнасилования своей падчерицы, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили в УМВД по региону.
«В сентябре УВМ УМВД в отношении осужденного принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона», — указано в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на сайте. Помимо этого, мигрант получил наказание в виде лишения свободы. Он будет отбывать 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В 2023 году мужчина попытался изнасиловать свою падчерицу. Отмечается, что она на тот момент не достигла возраста 14 лет. После отбывания срока мигранта выдворят за пределы страны, указано в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.