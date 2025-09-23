23 сентября 2025

Уроженец средней Азии пытался изнасиловать падчерицу и поплатился гражданством

В Рязанской области мигранта лишили гражданства за домогательство к падчерице
© Служба новостей «URA.RU»
На момент совершения преступления падчерице не было 14 лет, указано в сообщении ведомства
Мужчину в Рязанской области, после попытки изнасилования своей падчерицы, лишили гражданства РФ. Об этом сообщили в УМВД по региону.

«В сентябре УВМ УМВД в отношении осужденного принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона», — указано в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на сайте. Помимо этого, мигрант получил наказание в виде лишения свободы. Он будет отбывать 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В 2023 году мужчина попытался изнасиловать свою падчерицу. Отмечается, что она на тот момент не достигла возраста 14 лет. После отбывания срока мигранта выдворят за пределы страны, указано в сообщении.

© Служба новостей «URA.RU»
