МО РФ: над регионами РФ перехвачено 34 украинских БПЛА

Над регионами РФ было сбито 34 украинских БПЛА. Они были перехвачены над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 14.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что БПЛА было перехвачено над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.
В ночь на 23 число силами ПВО было перехвачено 69 беспилотников. Отмечается, что они были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.