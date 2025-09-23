23 сентября 2025

МО РФ: над регионами РФ перехвачено 34 украинских БПЛА

БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской и Тульской областей, указано в сообщении МО РФ
БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской и Тульской областей, указано в сообщении МО РФ
Украинские атаки по российским регионам

Над регионами РФ было сбито 34 украинских БПЛА. Они были перехвачены над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 14.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что БПЛА было перехвачено над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

В ночь на 23 число силами ПВО было перехвачено 69 беспилотников. Отмечается, что они были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым.

