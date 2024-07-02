В Монголии сообщили о риске распространения бубонной чумы

Повышенный риск заражения бубонной чумой выявлен в 81 районе из 15 аймаков (аймак — административная единица — прим. URA.RU) Монголии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Монголии и национальном центре изучения зоонозных инфекций.
«Очень высокий риск заражения бубонной чумой появился в 81 районе 15 аймаков», — передает сообщение ТАСС. Там напомнили о запрете охоты на тарбаганов с применением собак и капканов, а также рекомендовали воздержаться от употребления мяса этих животных и не хранить их шкуры в доме.
Также было отмечено, что необходимо ограничить доступ детей к норам тарбаганов (монгольских сурков — прим. URA.RU). В сообщении также подчеркнули важность избегания контактов с больными и умершими тарбаганами. В случае обнаружения подобных случаев жители должны немедленно информировать медицинские и эпидемиологические учреждения, заключили в документе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.