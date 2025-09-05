Сборная России объявила состав на выездной матч с Катаром

Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательный состав национальной сборной на товарищеский матч против Катара, который пройдет в Дохе 8 сентября. В заявку вошли 24 игрока. Об этом пишет «Чемпионат».
«Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявку сборной России на выездной товарищеский матч с Катаром», — сказано в сообщении. Отмечается, что в заявку вошли вратари — Матвей Сафонов, Евгений Ставер и Денис Адамов.
Также в списке защитников сборной России Юрий Горшков, Александр Сильянов и Евгений Морозов, а также представители ЦСКА — Игорь Дивеев, Матвей Лукин и Данил Круговой. Кроме того, вызваны Максим Осипенко и Илья Самошников.
Линию полузащиты составят Данил Глебов и Антон Миранчук, Матвей Кисляк и Иван Обляков, Алексей Батраков и Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Максим Глушенков и Андрей Мостовой, а также Александр Головин. В атаке сборную представят Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев и Иван Сергеев.
Уточняется, что после нулевой ничьей с Иорданией ряд футболистов был исключен из состава и вернется в свои клубы. Среди них Александр Максименко, Руслан Литвинов, Илья Вахания, Александр Черников и Кирилл Глебов.
