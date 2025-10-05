Политик сравнил резкое повышение утильсбора с грабежом

Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года ввести в России новые правила расчета утилизационного сбора, которые могут кардинально изменить цены на многие импортные автомобили. Депутат Госдумы Михаил Делягин сравнил резкое повышение утильсбора с грабежом.
«Внезапность отмены льгот на утильсбор для физлиц (то есть его повышение в СОТНИ раз) становится жестким и внезапным грабежом огромного числа людей, которые купили машины до объявления о его повышении, но получат машины уже после 1 ноября», — сообщил Делягин. Его слова приводит argumenti.ru.
Он отметил, что приобретение автомобиля для россиян станет «несбыточной мечтой». По словам депутата, Toyota Camry в РФ после введения новых правил может подорожать в 2,5 раза, а ее стоимость достигнет 6,5 млн рублей вместо 2,7 млн рублей, за которую ее можно приобрести сейчас.
Правительство России обновило правила уплаты утилизационного сбора — платы, которую взимают при ввозе или производстве автомобилей в стране. Он призван покрыть будущие расходы на утилизацию автомобиля после окончания срока службы. Ключевое изменение касается льготной ставки сбора: отныне она будет доступна исключительно для транспортных средств с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил (117,68 кВт). При этом объем двигателя значения не имеет. Подробнее об изменении цен на автомобили читайте в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.