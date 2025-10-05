Депутат ЕП от Словакии пришел с георгиевской лентой на торжественное мероприятие

Депутат Любош Блага, участвующий в торжествах в связи с годовщиной Карпатско-Дуклинской операции 1944 года, прикрепил на одежду георгиевскую ленту
Депутат Любош Блага, участвующий в торжествах в связи с годовщиной Карпатско-Дуклинской операции 1944 года, прикрепил на одежду георгиевскую ленту Фото:

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на церемонию в честь 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, следует из трансляции мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости. 

Торжество прошло на военном мемориале на Дуклинском перевале, на границе с Польшей, где во время боевых действий на востоке страны погибли около 21 тысячи советских солдат и примерно 1,8 тысячи бойцов чехословацкого корпуса. В церемонии приняли участие президент Словакии Петер Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши, премьер Роберт Фицо, а также министры, депутаты и другие официальные лица.

Блага сидел во втором ряду в черном пальто с приколотой на левой стороне георгиевской лентой. Карпатско-Дуклинская операция считается крупнейшим и одним из самых кровавых сражений Второй мировой войны на территории Словакии.

