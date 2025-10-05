Axios: Трамп выругался, комментируя заявление Нетаньяху по сделке с ХАМАС

Глава Белого дома Дональд Трамп грубо отреагировал на сомнения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.
«Я не пойму, почему ты всегда такой чертовски недовольный», — сказал Трамп, комментируя реплику Нетаньяху о том, что сделка с ХАМАС на условиях американского лидера ничего не означает. Его слова приводит Axios.
По данным издания, Трамп сказал Нетаньяху, что ему стоит «взять эту победу». В материале отмечается, что этот разговор считают важным, так как он показывает решимость президента США добиться прекращения палестино-израильского конфликта.
Ранее израильская переговорная группа по вопросам заложников назвала решение ХАМАС освободить пленных положительным шагом к миру. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к переговорам. Он расценил позицию движения как «отказ от плана Трампа» и сообщил об этом американской стороне еще до публикации заявления главы Белого дома, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.