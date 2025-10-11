В США раскрыты подробности лечения Байдена от рака

Бывший президент США Джо Байден начинает новый этап лечения в борьбе с раком простаты. Об этом сообщает NBC.
«Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение», — говорится в материале NBC со ссылкой на представителя экс-президента. Там добавили, что медицинская программа расширяется по сравнению с первоначальным планом, который предполагал только гормональную терапию.
О диагнозе рака у Байдена стало известно в мае 2025 года, тогда считалось, что ему поможет гормональная терапия. Лучевая терапия продлится пять недель.
