МИД России предостерег россиян от поездок на Мадагаскар

Министерство иностранных дел России предостерегло россиян от поездок на Мадагаскар из-за обострившейся внутренней ситуации. В столице Антананариву и других крупных городах республики проходят массовые протесты, сопровождающиеся столкновениями с силами правопорядка.
«МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове — избегать мест массового скопления людей», — сообщили в МИД РФ. Предупреждение представители ведомства выложили на своем сайте.
В МИД выразили надежду, что стороны конфликта смогут найти пути для мирного разрешения ситуации и призвали проявлять сдержанность. Ведомство также напомнило, что республика Мадагаскар остается дружественной африканской страной для России, несмотря на обострение кризиса.
По информации агентства France-Presse, ранее президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке насильственного захвата власти. На этом фоне в стране введен комендантский час, а число погибших и пострадавших среди участников протестов и сил правопорядка уточняется.
