В военной части Елани, где прошла массовая бойня, держат детей

12:42 06 августа 2017 0

В печально прославившейся массовой дракой воинской части в Елани рядом с солдатами жили дети из Тюменской области Фото: страница военно-патриотических сборов "Патриот" "ВКонтакте"

В скандальном учебном центре в Елани, где произошла массовая драка между военнослужащими, находились дети. После выхода материала «URA.RU» о побоище между 160 солдатами стенка на стенку в редакцию обратилась тюменка Наталья К. Она рассказала, что ее девятилетний сын узнал по фотографиям казарму, где размещался детский военно-патриотический лагерь. После двухнедельного «отдыха» в военной части ребенок на восемь дней попал в детский стационар областной больницы №2 — там он встретил день рождения, лежа под капельницами с антибиотиками.

«Это не детский лагерь. Ребенку там не место. Он должен быть закрыт», — уверена тюменка. Но дети находятся на сборах до сих пор.

В так называемый «детский лагерь» в Елани Наталья проводила сына 1 июля. За двухнедельную смену она заплатила 25 тысяч рублей. Говорит, на поездке настоял муж, и теперь казнит себя за то, что даже не проверила условия, в которых находился ребенок. «Им обещали походы в лес, занятия на танковых тренажерах, сборку-разборку автоматов, уроки английского. В общем, то, что будет интересно мальчику в девять лет, — рассказывает она. — Но оказалось, что там настоящий кошмар. Дикая антисанитария. В душ водят раз в неделю. Душевые общие открытые даже без шторок [в лагерь записывают и девочек], и некоторые дети не моются и не меняют белье потому, что не знают, как это сделать без посторонних глаз. Там же стоят унитазы и раковины, живут дети вместе с военными — в тех же казармах. Когда сын вернулся, от него чудовищно пахло. Одежда была не стирана две недели. Он сказал, в стирку не брали потому, что по цвету не подходила».

Условия для детей, по ее словам, были действительно армейскими — «если после отбоя кто-то скрипнул кроватью, будят и поднимают всех — и больших, и маленьких, и заставляют отжиматься братским хватом».

Вернувшись домой, 9-летний мальчик заперся в душе часа на полтора, говорит мать: «Я не могла понять, что происходит. Нос был заложен, болело ухо, и я видела, что у него какая-то странная походка». Медики поставили диагноз (выписной эпикриз имеется в распоряжении редакции): острый гнойный полисинусит, острый левостронний средний отит, дерматит перианальной области. «После обследования врачи были в ужасе — как ребенок еще сам стоит на ногах, он в шаге от менингита, поскольку все пазухи забиты гноем», — вспоминает Наталья.

Мама одного из участников военно-патриотических сборов в Елани обвинила организаторов в нарушении элементарных санитарных норм фото — страница военно-патриотических сборов «Патриот» «Вконтакте»

«Телефоны у детей в лагере собирают и выдают два раза в неделю, по средам и пятницам. Уже в первую неделю дети стали болеть. Я знаю, что 6-7 человек отправили домой с высокой температурой, — рассказала Наталья. — Моего сына не отправили, и мне о его болезни не сообщили. У ребенка астма, с собой у него был ингалятор, все в лагере были об этом предупреждены. На пробежке начался приступ, но меня никто об этом не поставил в известность».

О болезни сына Наталья узнала только 9 июля — случайно встретила на улице 12-летнего мальчика, который уезжал в лагерь в тот же заезд на две недели. «Я удивилась, что он делает в Тюмени. Он мне сказал, что сбежал. Просто взял свои вещи и сел в тот автобус, который вез детей в Тюмень. Фамилии никто не проверял, просто пересчитали по головам 16 человек. Получается, что кто-то вместо него остался в лагере. Как они смотрят за детьми, разве это безопасность?», — удивляется Наталья.

Мальчик рассказал ей, что ее сын болен — «там вообще все болеют в казарме», но никаких врачебных осмотров, несмотря на это, нет. Тюменка бросилась звонить по тем телефонам, которые были указаны в договоре, но трубку никто не брал.

Договор Наталья подписала с ИП Юлия Фатхуллина — в документе (имеется в распоряжении редакции) поездка названа «туристским продуктом», а туроператором выступают тюменское ООО «Академия путешествий» и АНО «Центр патриотического развития «Сварог». У детского лагеря в Елани есть своя страница «ВКонтакте» — для связи там указаны телефоны «Академии путешествий», директором и соучредителем которого, по данным из открытых источников, является тюменка Елена Левенских.

Организаторы сборов обещают мальчишкам возможность почувствовать себя настоящими мужчинами. И, конечно же, танки фото — страница военно-патриотических сборов «Патриот» «Вконтакте»

«Я пишу в группе „ВКонтакте“ — что с моим ребенком? Но сообщение удаляют. А через пару часов звонит сам сын, говорит, что, действительно, приступ был, но к врачу его не водили, а от больного горла набрызгали в рот мирамистин». Наталья попросила сына отыскать взрослых и дать им трубку. В итоге одна из вожатых заверила ее, что с ребенком все хорошо, и отвезла его к врачу.

«Я сказала, что хочу ребенка забрать, спросила сына, поедет ли он домой, — говорит Наталья. — А он сказал — это на ваше усмотрение. Конечно, тут я тоже молодец… спросила девятилетнего ребенка. Им в лагере постоянно доказывают, что они не маменькины сынки, они должны быть настоящими мужиками. И в душ раз в неделю водят, потому что на войне солдаты вообще раз в месяц моются».

Сын Натальи вернулся в Тюмень 15 июля. После этого начались бесконечные походы по врачам — Елена Левенских, по ее словам, устроила ребенку прием у своей знакомой заведующей лор-отделением ОКБ №2. После этого хозяйка «Академии путешествий» написала матери мальчика, что «гайморит такой степени не может развиться за две недели, что ребенок был на сборах, не верить ведущему доктору города я не могу».

«Мы проходили осмотр у врача перед отъездом в лагерь, ребенок был полностью здоров», — возражает Наталья.

Собеседница агентства рассказала, что пока сын был в больнице, она нашла родителей других детей, которые были в этом же лагере. Еще одна мама тюменского мальчика, прошедшего военно-патриотические сборы в той же военной части, во многом подтвердила претензии к условиям содержания детей. «У нас были не такие серьезные последствия, — рассказала Екатерина, сын которой побывал в военной части с 15 по 22 июля. — Но я могу подтвердить факт отсутствия обычной гигиены. За неделю мой сын ходил в душ один раз. Организаторы списали это неудобство на то, что дети постоянно переезжают из казармы в казарму. При этом у детей ежедневные тренировки, физические нагрузки».

По словам женщины, дети во время смены ее сына болели вирусной инфекцией, к ним приходил врач. Но после осмотра больных детей оставили вместе со здоровыми в одной казарме. «Когда сын приехал домой, мы с мужем ходили и радовались, что он вернулся без последствий», — объяснила Екатерина.

Попасть в военно-патриотический лагерь можно бесплатна. Но на выходе цена может быть высокой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Наталья написала заявление в прокуратуру Тюменской области (копия есть в распоряжении редакции) с просьбой провести проверку детского лагеря в Елани, установить виновных и привлечь их к ответственности. Надзорное ведомство переправило документ прокурору Камышловского района Боровкову, а также в тюменское управление Роспотребнадзора и региональный департамент потребительского рынка и туризма. Пока ответов Наталья не получила. Женщина рассказала, что намерена подавать в суд на организаторов «лагеря».

«Антисанитарии там нет, потому что это воинская часть, их там проверяют от и до, — заявила „URA.RU“ директор „Академии путешествий“ Елена Левенских. — В любом случае, у меня есть подтверждающее письмо от воинской части, которая гарантирует нам питание, проживание, медицинское обслуживание. У них большая воинская часть, более семи тысяч человек, большая медсанчасть, и наших детей мы водили туда. У мальчика было просто покраснение горла».

По поводу массовой драки Елена Левенских заверила: никакая опасность детям в воинской части не угрожает, они находятся на расстоянии 4-5 километров от места конфликта. «Это совсем другая история. По поводу происшествия ничего сказать не могу, пока работает комиссия. Наши дети располагаются в казарме около штаба, где у нас стоит дополнительная охрана», — объяснила Левенских.

Руководитель АНО «Сварог», организатор детских военных сборов, Евгений Самигуллин заверил «URA.RU», что антисанитария на территории воинской части, где проходили сборы, невозможна. «Место, где находится штаб дивизии, военная полиция и военная прокуратура, в этой воинской части в казарме солдаты все вылизывают. Антисанитария там невозможна. Мне вообще жутко слушать эти слова от людей, которые не разбираются в специфике вопроса. Душ есть, детей туда водили. Мы детей размещали, как в лагере, хотя сама система сборов подразумевает летний душ и туалет на улице.

Умывание каждый день, капитально моются раз в неделю, как и положено в армии. Их туда еще и не загонишь, — объяснил Самигуллин.

— Дети могут каждый день мыться, горячая вода в казарме есть. Я не знаю, что сказать, дети сами не моются».

Самигуллин добавил, что все вопросы, касающиеся безопасности детей, по имеющемуся договору обеспечивает воинская часть. За два года в лагере, по его словам, никто не болел, родители благодарят организаторов за бесплатный проект. «Казарма детей располагается в 10 метрах от здания штаба. На этом же этаже находится командир батальона. А те события, которые произошли, они происходят по всей России», — уверен организатор.

Директор тюменского военно-патриотического центра «Аванпост» Николай Савченко рассказал, как должны проходить сборы. «У меня есть с Еланью взаимоотношения в рамках договорных обязательств по военно-шефскому сотрудничеству. Мы организовывали там стажировку. У меня выезжали специально подготовленные дети, которые до этого год занимались по системе допризывной подготовки и с ними ездили инструктора, — объяснил Савченко. — Я думаю, по этой ситуации вопросы пусть задает прокуратура. Мы если отправляем [детей] на стажировку в воинскую часть, то понимаем, что это особые условия, туда неподготовленные дети не ездят. Это не экскурсия выходного дня».

Николай Савченко отметил, что душ раз в неделю на сборах недостаточен. «По воинским нормативам два раза в неделю должна быть горячая баня, — отметил Савченко. — А душевые кабины сейчас установлены в каждой воинской части в каждой казарме. Это вопрос к организаторам, почему они не обеспечивали санитарный минимум. Когда там были 40 человек моих воспитанников, они осуществляли помывку каждый день. То, что пригодно для солдата, не всегда пригодно для ребенка».

Получить оперативный комментарий в Министерстве обороны не удалось. Дозвониться до пресс-секретаря Центрального военного округа Ярослава Рощупкина не удалось. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев также не ответил на звонок «URA.RU».