Детские лагеря и ТЦ будут гореть, пока не изменится один закон

МЧС ограничивают полномочия, не снимая при этом с ведомства ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трагедия с пожаром на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае неизбежно повторится снова в любом регионе России. Спасатель первого класса Андрей Туманов считает, что так заложено системой. По его словам, точно так же неизбежно, что за ЧП ответят сотрудники МЧС, хотя они скованы в предотвращении происшествий. И вот почему — приводим мнение спасателя Туманова.

Я скажу страшную вещь: трагедии, подобные хабаровской, будут повторяться регулярно. Это не какое-то злое предсказание, а всего лишь знание ситуации изнутри. Дело в том, что сегодня сложилась большая проблема — Госпожнадзор [организация, уполномоченная проверять пожарную безопасность в стране] оказался практически полностью парализованным. Структуру лишили реальных полномочий.

Пожарные инспекторы сегодня лишены многих полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представьте, что будет, если, к примеру, отобрать у сотрудников ДПС жезл и пистолет. Инспектор будет вынужден носиться за нарушителями, увещевать их, но применить какие-либо меры воздействия не сможет. Вот и у сотрудников Госпожнадзора кроме фуражки ничего не осталось.

Все наверняка хорошо помнят заявления высокопоставленных чиновников о том, что надо прекратить «кошмарить бизнес». Так сложилось, что в первую очередь это коснулось Госпожнадзора — инспекторам фактически запретили приближаться к предпринимателям, проводить регулярные проверки.

В итоге мы пришли к тому, что в стране сегодня работают тысячи объектов, в том числе и детских, в которые пожарные не могут войти.

Детские лагеря регулярно проверяют — это факт. Но вы знаете, как это происходит? Приходит инспектор, говорит: «У вас огнетушителей нет, купите. Вот предписание». Директор улыбается, кивает головой, обещает купить. Через три месяца инспектор снова приходит — огнетушителей как не было, так и нет. Директор разводит руками: мол, купил, но уже все истратил. Тогда инспектор выдает новое предписание. Никаких других рычагов воздействия у него нет. Закрыть лагерь он не в состоянии. Чтобы сделать это — надо обращаться в прокуратуру, Следственный комитет, а те в свою очередь — в суд. Хлопотно, затратно по времени, мало кто хочет этим заниматься. С учетом того, что детские лагеря функционируют, как правило, три-четыре месяца в году.

МЧС не хватает возможностей для предотвращения трагедий, говорят специалисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более того, знаю случаи, когда проверяющих просто не пускают на порог. Многие лагеря сегодня — это вообще частная собственность. Раньше были рейды Госпожнадзора совместно с МВД, сейчас этого практически нет.

Трагедия под Хабаровском закономерна: ребят набили в горючие палатки с кучей кроватей, лежаков, электроприборов. В таких условиях они должны были сгореть, ребята не имели других шансов, это аксиома, чудес не бывает. То есть ситуация с проверкой детских учреждений мало чем отличается от истории с торговыми центрами, которые призвали не трогать.

Но если завтра торговый центр вдруг сгорит, то будут спрашивать с пожарных, которые не могли туда войти. У меня есть знакомые, которые именно по этой причине — нежелания оказаться крайним и попасть за решетку — ушли со службы. Сидеть никому неохота.

Согласно действующей логике, в случае болезни человека к терапевту в поликлинику должен прийти прокурор и посадить его в тюрьму. Потому что человек заболел! И аргументы, что пациент не приходил на прием, не работают.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудника МЧС после пожара на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае. По версии следствия, сотрудник ведомства знал о нарушениях пожарной безопасности, однако не принял мер для их устранения. В результате трагедии погибли четыре ребенка. 11-летняя девочка скончалась на месте, трое детей — в больнице от ожогов. 23 июля огонь уничтожил 20 палаток — они загорелись молниеносно.