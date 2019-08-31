Дискуссия о длинных школьных каникулах выгодна криминалу

Длинные школьные каникулы на руку лишь молодежным группировкам, считают некоторые эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этой неделе в обществе разгорелась дискуссия о возможности продления школьных каникул. Депутат ГД Василий Власов заявил о том, что детям следует отдыхать не до 1 сентября, а на месяц больше. Он указал на серьезный рост нагрузки в учебных заведениях, а также на то, что подростки получат дополнительную возможность подрабатывать. Руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин на это утверждает, что продление каникул окажется на руку криминальным структурам. Во время отдыха, когда многие подростки фактически никем не контролируются, происходит наиболее активный набор в молодежные банды. О том, почему длинные каникулы рискуют обернуться большими проблемами и как следует отдыхать детям — Долинин рассказал «URA.RU».

На теме каникул сейчас много спекулируют. Последнее предложение депутата Госдумы, на мой взгляд, из того же разряда. Инициаторы подобного рода идей подчас давно оторваны от реальной жизни. Прежде всего, необходимо вспомнить, откуда вообще взялись трехмесячные летние каникулы.

Предложение продлить школьные каникулы понравилось далеко не всем Фото: Илья Московец © URA.RU

Эта практика была положена в СССР и тогда выглядела вполне логично: по всей стране работали тысячи пионерских лагерей, куда дети организованно ехали. Школьники постоянно находились под присмотром. Лагеря, спортивные секции, музыкальные школы, художественные кружки… Все это работало, было доступно, бесплатно. Сегодня трехмесячные каникулы лично мне представляются избыточными — мало кто из родителей сейчас способен обеспечить своим детям такой длительный отдых чисто экономически. Вот и получается, что чаще всего подростки оказываются предоставленными сами себе. В секции ходят единицы — их либо нет вообще, либо они не по карману. В итоге остается улица и смартфон.

Надо признать, что наиболее эффективно воспитанием молодежи у нас занимается криминал. И длинные летние каникулы в этом смысле — возможность рекрутировать в молодежные группировки новую «пехоту». Подростков, которые располагают свободным временем, активно «обрабатывают», убеждают, запугивают. В молодежных преступных группах сейчас это все поставлено на поток: однако криминал не просто запугивает подростков, им рассказывают о тех плюсах, бонусах, которые они могут получить, вступив в ОПГ. Не стоит забывать, что пропаганда активно ведется и в сетях — там уже давно сформирован культ АУЕ (субкультура «Арестантский уклад един»).

В школьные каникулы дети предоставлены сами себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Способы рекрутинга самые разные. Так, бывают самые примитивные — запугивают, обещают проблемы, бывают более изощренные — предлагают пользоваться «общаком», когда не хватает денег. Известная история, когда подростку обещают «крышу» — дескать, тебя ни в школе, ни в районе никогда больше никогда пальцем не тронет, ты под полной защитой.

Давайте честно спросим друг друга: кто сегодня занимается воспитанием молодежи, кто думает о том, как организовать отдых и досуг детей? ОПГ с этой миссией успешно справляются — к сожалению, сегодня криминал стал зачастую единственным социальным лифтом, со своими понятиями, своей иерархией. И самое страшное — мы допустили то, что эта система эффективно функционирует.

Если мы хотим подыгрывать криминалу, то тогда давайте продлим каникулы. На мой взгляд, летний отдых с учетом нынешних условий следует наоборот сократить. Гораздо рациональнее, как мне представляется, равномернее распределить учебную нагрузку в течение года.