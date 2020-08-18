В среду готовимся к новой книге Сорокина и завтракаем в степи

В конце августа выходит новая долгожданная книга Владимира Сорокина. Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Середина рабочей недели — самое время прерваться на «отдохнуть» и поднять себе настроение, а заодно запастись новыми знаниями и увлечениями вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU на 19 августа.

Что сделать до работы?

Позавтракать в степи. Или хотя бы понять — каково это. Весь август учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края приглашает на виртуальный гастрономический фестиваль . В группе Центра можно найти самые интересные рецепты, которые в конце года будут сформированы в книгу рецептов «Поваренная книга Забайкалья».

После завтрака расчистите место на своей книжной полке. Ведь у нас для вас шикарные новости — для предзаказа стала доступна новая книга современного русского классика Владимира Сорокина, которая появится в магазинах с 27 августа. В сборник «Русские народные пословицы и поговорки» войдет архив, который Сорокин начал собирать еще в 80-х годах прошлого века. Народность книги разбавляют фантастические существа, ультрасовременные слова и выражения, и абсолютно новый мир со своими правилами и традициями.

Что сделать в обед?

Отвлечься от рабочих и домашних дел на тизер, который заставит вас как минимум улыбнуться — Warner Bros представили вторую часть «Космического джема» — наполовину анимационного фильма про баскетбол, вышедшего в 1996 году. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан, а помогали ему Билл Мюррей, Багз Банни, Даффи Дак и прочие персонажи Looney Tunes. Картина заработала 230 миллионов долларов. В сиквеле главную роль отдали Леброн Джеймсу и Дону Чидлу (Воитель из фильмов Marvel).

А если вы проводит время дома с семьей, то не забудьте подключиться к онлайн-трансляции «Джаз детям» , которая состоится 19 августа в 15:00. Специально для любителей джаза свои музыкальные зарисовки представят: «Ленинградский диксиленд», Jazz Philharmonic Orchestra, Staissy, Билли Новик, «Петербургский джазовый актив» и другие.

Что сделать вечером?

Последнюю неделю весь мир вспоминает великого Элвиса Пресли — на днях годовщине его смерти исполнилось 43 года. В августе 1977 года, за несколько часов до смерти, Элвис поставил на видеопроигрывателе «Монти Пайтон и Священный Грааль» : Элвис обожал «Монти Пайтон», в гастроли он всегда брал с собой видеозаписи «Летающего цирка». Чтобы почтить память Элвиса, предлагаем этим вечером пересмотреть «Священный грааль». В добавок, это замечательная уморительная картина, способная снять любой стресс после рабочего дня.